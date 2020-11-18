З освітнього закладу терміново евакуювали 380 осіб.

Бойова отрута, яку знайшли в одній з харківських шкіл, виявилася звичайним муляжем.

Читайте також"Пішла утилізація бюджету": у мережі висміяли прибирання снігу в Києві (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На дві колби з зеленим порошком напередодні натрапили ремонтники, коли чинили шкільний димар. На одній з них був напис "адамсіт".

Це сильна бойова отрута, яка важко вражає дихальні шляхи. У вигляді аерозолю цю речовину застосовували в Першу світову війну.

З освітнього закладу терміново евакуювали 380 осіб. На місце приїхали рятувальники та поліція. Обидві місткості вони відправили в спеціалізовану лабораторію.

Виявилося, що ці підозрілі колби - просто навчальні макети, які не несуть ніякої загрози.

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Автор: УНІАН