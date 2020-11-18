Бойова отрута, яку знайшли в одній з харківських шкіл, виявилася звичайним муляжем.
Читайте також"Пішла утилізація бюджету": у мережі висміяли прибирання снігу в Києві (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На дві колби з зеленим порошком напередодні натрапили ремонтники, коли чинили шкільний димар. На одній з них був напис "адамсіт".
Це сильна бойова отрута, яка важко вражає дихальні шляхи. У вигляді аерозолю цю речовину застосовували в Першу світову війну.
З освітнього закладу терміново евакуювали 380 осіб. На місце приїхали рятувальники та поліція. Обидві місткості вони відправили в спеціалізовану лабораторію.
Виявилося, що ці підозрілі колби - просто навчальні макети, які не несуть ніякої загрози.
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