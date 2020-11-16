Під час проведення огляду місця події зі школи евакуювали 380 осіб.

У Харкові в будівлі однієї зі шкіл на Харківській набережній сьогодні виявили колбу з бойовою отрутою «Адамсіт».

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

«16 листопада о 14:24 до чергової частини Московського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що у приміщенні школи по вулиці Харківська набережна під час проведення ремонтних робіт у старому димоході виявлені дві запаяні колби з зеленою порошкоподібною речовиною», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що одна колба має маркування «Адамсіт». Вилучену речовину буде знищено фахівцями ДСНС.

Під час проведення огляду місця події зі школи евакуювали 380 осіб. Ніхто не постраждав.

Поліція проводить перевірку.

Що таке Адамсіт

Адамсит - органічна сполука арсену гетероциклічного ряду, спричиняє сильне подразнення верхніх дихальних шлягів.

відноситься до категорії бойових отруйних речовин. Застосовувася як хімічна зброя під час Першої світової війни.

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Автор: Тамара Отовська