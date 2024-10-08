Зловмисниці загрожує три роки тюрми.

Жінка, яка учора в середмісті Одеси намагалася вивісити російський прапор, раніше потрапляла у поле зору правоохоронців через крадіжку та дрібне хуліганство. Також, як стверджують місцеві жителі, вона була активною учасницею антимайдану.

У регіональному главку Національної поліції розповіли, що інцидент з триколором, який жінка хотіла встановити на Європейській площі, стався близько 23:00. За даними очевидців, невідома з російським прапором залізла на постамент, де раніше стояв пам’ятник імператриці Катерині II, та висловлювалась на підтримку країни-агресора.

Її особу поліцейські встановили, а ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів провадження в якості речового доказу.

Відео дня

Зазначається, що зловмисниця – 43-річна жителька Одеси, яка вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці. З жінкою працюють поліцейські та працівники СБУ.

У поліції додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у запереченні збройної агресії РФ проти України та обрання запобіжного заходу. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Водночас місцеві жителі повідомляють, що бачили цю жінку у 2014 році – вона була учасницею так званого антимайдану. Зокрема, депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов в ефірі Київ24 розповів, що пам'ятає її як доволі активну учасницю проросійського наметового табору, що був розгорнутий на Куликовому полі.

Проукраїнський активіст Дем’ян Ганул назвав ім’я підозрюваної. Це нібито Олена Чєсакова – уродженка міста Березівка Одеської області.

"Має квартиру в Києві та Одесі… Також, ймовірно, є родичі в Росії", - написав він у Телеграм-каналі.

Інцидент з триколором в Одесі – деталі

Пізно ввечері 7 жовтня невідома жінка намагалася повісити в центрі Одеси російський триколор, але їй завадили випадкові перехожі.

Відео з Європейської площі швидко розлетілося місцевими Телеграм-каналами. На ньому жінка в сонцезахисних окулярах та спортивному одязі залізла на постамент, де колись стояв монумент "Засновникам Одеси", центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула триколор та почала його чіпляти. Її помітили перехожі, які почали вимагати припинити ці дії, кидаючи в неї паперові стакани з напоями. Згодом один з чоловіків вирвав у неї з рук ворожий прапор. Жінка сперечалася з людьми та запевняла, що ракети по Одесі запустила не Росія, а зараз йде "гібридна війна". Коли її змусили зняти окуляри, вона сказала російською: "Ахмат" - сила, Росія - міць, Аллаху акбар…". На місце події викликали поліцію.

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