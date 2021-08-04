Разом з 18-річною Мартою у парку загинув і 20-річний курсант. Пара була на першому побаченні.

У Львові попрощалися з 18-річною дівчиною, на яку впало дерево в Стрийському парку під час буревію.

Про це повідомляє телеканал НТА.

До каплиці прийшли родичі, вчителі та друзі Марти. Торік дівчина закінчила Сихівський ліцей та мріяла стати майстром з зачісок.

Загибла була напівсиротою та єдиною донькою у матері.

Читайте такожУ метро Києва пасажири почубилися просто на ескалаторі (відео)Тітка дівчини пригадала момент, коли почула, що внаслідок негоди у Львові загинула саме її племінниця.

"Звістка приголомшила. Брат вранці сказав, що по телебаченню передали, що під час грози у парку загинули двоє молодих людей. І, на превеликий жаль, дівчинка ця – донька мого покійного брата Андрія. До цього часу ми не можемо опанувати себе, і як це пережити", – поділилася родичка дівчини.

Вчителі кажуть, що загибла була чудовою ученицею.

"Марта була настільки сонячна, світла і добра дитина, вчилася на перукаря. Був ще один момент цікавий: був урок, Марта слухала дуже уважно, а потім вирішила намалювати мій портрет. І так тихесенько вона на уроці сиділа, ніколи жодного разу вона не порушувала дисципліну", – зауважила класна керівниця дівчини.

На відспівуванні чергувала бригада медиків.

Поховають Марту у рідному селищі біля могили її батька.

Подробиці трагічної загибелі пари закоханих у Львові

2 серпня у Львові через падіння дерева у парку загинули хлопець та дівчина, які сиділи на лавці.

Як дізнався УНІАН, це було перше побачення пари.

Шансу вижити у них не було – "швидка", яка приїхала на виклик, лише констатувала смерть. А тіла загиблих з-під дерева довелося витягувати рятувальникам.

Хлопчина був курсантом Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Звали його Андрій Свояк. Хлопець, родом з Вінниччини, лише рік тому вступив до академії й мріяв стати професійним військовим.

Всього через негоду тоді знеструмленими залишились понад півтисячі населених пунктів в Україні. Найбільше постраждали західні регіони.

Автор: Іван Бойко