Громадянин Єгипту наразі у лікарні.

В Одеській області під час підриву судна на російській міні поранення отримав громадянин Єгипту. Загалом на балкері, який прямував за зерном, було понад 10 людей.

Керівник Одеської обласної прокуратури Ігор Домущей повідомив, що подія сталася вчора о 8:05 у районі Новостамбульського гирла.

"На міні підірвався суховантаж, який йшов під прапором Панами. Судно зазнало пошкоджень і ми розуміємо, що ця міна належить збройним силам Російської Федерації", - сказав Домущей під час брифінгу

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Він додав, що поранення отримали капітан судна (громадянин Греції) та матрос - громадянин Єгипту, який перебуває зараз у лікарні міста Ізмаїл з контузією та ушкодженням правого стегна. Екіпаж потерпілого балкера складається з 12 іноземних громадян.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 438 "Порушення законів та звичаїв війни" УКУ. Домущей також наголосив, що з початку повномасштабної агресії збройним силам РФ було захоплено три цивільних судна.

"Ці події мали місце 26 лютого 2022 року в районі острова Зміїний. Тоді було захоплено цивільне-рятувальне судно "Сапфір". В той же день захопили ще два судна, які йшли під українськими прапорами, - танкер "Афіна" та суховантаж "Принцеса Ніколь", - розповів курівник обласної прокуратури.

Окрім того, у лютому минулого року підрозділами збройних сил РФ в акваторії Чорного моря були обстріляні два судна (прапори Панами та Молдови). Внаслідок цих подій постраждало десять людей, зокрема, через отруєння чадним газом і переохолодження.

Також 8 листопада поточного року під час швартування до причалу морського торговельного порту "Південний" внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено судно під прапором Ліберії. Тоді загинула цивільна особа – українській лоцман та троє членів екіпажу іноземного судна зазнали поранень.

Підрив корабля в Чорному морі - що відомо

В акваторії Чорного моря на міні підірвалося іноземне цивільне судно (прапор – Панама). За даними Сил оборони півдня України, балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів.

Через вибух судно втратило хід та керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. До місця події спрямовані катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби. Поранення отримали двоє людей.

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