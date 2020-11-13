Під час спроби затримання правоохоронцями вантажівка "УАЗ" з вантажем ікри горбуші застрягла на бездоріжжі поблизу кордону з Росією - неподалік від села Порозок Великописарівського району Сумської області.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що про можливе незаконне перевезення товарів на цій ділянці державного кордону прикордонників поінформували співробітники Служби безпеки України.
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Так, напередодні пізно ввечері спільний наряд виявив автомобіль без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон з Росії.
"Під час спроби затримання транспортний засіб почав небезпечно маневрувати, внаслідок чого застряг на бездоріжжі. Водій вискочив з кабіни і побіг назад на територію Росії", - розповіли прикордонники.
У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів з червоною ікрою. Згідно з етикетками на коробках - це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага товару склала 275 кг.
Наразі автомобіль разом з вантажем делікатесу, вартість якого може сягати близько 1 млн грн, доставлений до прикордонного підрозділу. Товар встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби.
Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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