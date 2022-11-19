Літак тимчасово вилучили митники.

На Одещині митники вилучили легкомоторний літак, який намагалися вивезти з України до Молдови.

Як повідомиляє прес-служба Одеської митниці, літак "CESSNA" 182R переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску "Старокозаче-Тудора".

Під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив 3 місяці тому.

Відео дня

При цьому заяви про продовження строку тимчасового ввезення, що передбачено законодавством, до митниці не надходило.

Літак тимчасово вилучено.

"Справу буде скеровано до суду, який вирішить подальшу долю повітряного судна", - йдеться у повідомленні.

Контрабанда на кордоні: подробиці

У Чернівецькій області затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який організував канал нелегального продажу зброї.

Закарпатські прикордонники затримали туристичний автобус, набитий цигарками на шість мільйонів гривень. Під час митного контролю на пункті пропуску "Лужанка" 46-річний водій запевнив – везе прочан до святих місць в Угорщину. Але після перевірки з’ясувалося, що, крім пасажирів, кермувальник везе ще й пакунки з цигарками.