Майже 5 років він переховувався від слідства та змінював зовнішність.

У Чернівецькій області затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який організував канал нелегального продажу зброї.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії. Майже 5 років він переховувався від слідства за організацію транснаціонального каналу нелегального продажу стрілецької зброї через територію України", - сказано в повідомленні.

Відео дня

В СБУ зазначають, що у 2018 році правоохоронці викрили іноземця та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив своє рішення – на домашній арешт. Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя.

Тривалий час він переховувався на території регіону. Для цього придбав на підставну особу будинок в одному з населених пунктів Чернівецької області та намагався змінювати зовнішність. Однак співробітники СБУ вистежили і затримали зловмисника за місцем його тимчасового перебування.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України (санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Харківщині зловили бойовика "ЛНР", якого переховував місцевий мешканець.

Вас також можуть зацікавити новини: