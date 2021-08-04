Здатися його умовив знайомий, а мотиви вчинку наразі не відомі.

Колишньому учаснику АТО, який погрожував підірвати гранату в будівлі Кабінету міністрів, серед іншого інкримінують захоплення заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, журналістам товариш затриманого, волонтер Василь Олексюк повідомив, що поліція з ним зв’язалася і залучила до переговорів.

Він розповів, що його на патрульній машині привезли з іншого кінця Києва. Олексюку вдалося вмовити свого товариша відпустити заручників і здатися. Говорячи про товариша, Олексюк сказав: "Це людина, яка має дуже сильний дух і загострене почуття справедливості. Враховуючи його поранення, його рівень життя, побут, можливо, це спонукало його до порушення закону. Я не буду багато казати, але, якщо в людини немає житла чи ще чогось… Він працює, він не просить гроші, він працює на станції технічного обслуговування. Військову службу він закінчив декілька років тому", - сказав Олексюк.

В свою чергу керівник Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що за наслідком цього інциденту порушено кримінальну справу за чотирма статтями. Найтяжча з них – захоплення заручників. Вона передбачає ув’язнення до 15 років. В заручники він взяв двох працівників УДО та працівницю Кабміну, яка намагалася з ним поговорити. Також Клименко додав, що в руках у нього була бойова граната.

Клименко розказав, як залучили до переговорів Олексюка: "Ми почали з’ясовувати коло знайомих. Василя ми встановили першим, він перебував на іншому кінці Києва, патрульна поліція терміново доставила його до будівлі Кабміну, і Василь знайшов слова, які злочинець почув і здався". Також Клименко додав, що слідству затриманий наразі не повідомив мотив цього вчинку. Жодних вимог він не висловлював, лише казав, що його все дістало.

Як уточнили у прес-службі Київської міської прокуратури, затриманому колишньому військовослужбовцю 43 роки. Стосовно нього розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст. 341 (захоплення державних будівель), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Читайте такожВетеран АТО та підприємець: ЗМІ дізналися перші дані про особу чоловіка, який захопив будівлю Кабміну (фото)

Захоплення Кабміну: що відомо

Вранці 4 серпня чоловік зайшов з предметом, схожим на гранату, в будівлю Кабінету Міністрів.

На опублікованому ролику в мережі було видно, що громадянин продемонстрував гранату і почав погрожувати її підірвати.

У зв'язку з цим поліція оточила квартал, була введена спеціальна операція. Правоохоронці більше години проводили з ним переговори.

За інформацією ЗМІ, чоловіком, який захопив Кабмін, є ветеран АТО на ім'я Володимир Прохнич. Він - підприємець в Ірпені Київської області (з ремонту автомобілів).

Автори: Дмитро Хилюк, Світлана Закелова