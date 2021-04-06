Чоловіку було 34 роки; він служив у батальйоні особливого призначення «Миротворець».

На блокпосту в Луганській області помер поліцейський з Київської області Денис Миронов.

Про це повідомляє поліція Київщини у Facebook.

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Чоловіку було 34 роки; він служив у батальйоні особливого призначення «Миротворець». Смерть настала о 8:30, уточнюють правоохоронці.

«34-річний інспектор батальйону особливого призначення «Миротворець» ГУНП в Київській області Миронов Денис Юрійович помер 6 квітня о 8:30 під час несення служби на блок-посту на околиці міста Сватове Луганської області», – йдеться у повідомленні.

За період служби старший лейтенант поліції зарекомендував себе як досвідчений працівник, який сумлінно та добросовісно ставився до виконання своїх функціональних обов’язків, кажуть в поліції.

Зазначається, що у професійній діяльності суворо дотримувався законності. У стосунках з колегами по роботі був тактовним та уважним, користувався авторитетом та повагою у керівництва та серед особового складу.

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Автор: Яна Ставська