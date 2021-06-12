Інцидент трапився біля будинку радника мера Києва.

У Київській області в селі Старі Безрадичі напали на журналістку «Секретних матеріалів» Наталію Книгу, яка проводила розслідування.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Куксін.

Інцидент трапився сьогодні, 12 червня.

Наталія Книга вирушила на місце подій, аби попередньо вивчити ситуацію й поспілкуватися із радником з правових питань мера Києва Віталія Кличка Олексієм Шевчуком для майбутнього сюжету.

«Наташа постукала у паркан до будинку Шевчука. Виходить невстановлений чоловік, який не представився. Без пояснень – дістає з барсетки пістолет, заряджає курок та починає кричати про приватну власність… Йому ще раз нагадали, що перед ним журналісти. У відповідь крик. Побачивши, що камера фіксує – пістолет сховав», – зазначив Куксін.

Він додав що журналістка написала заяву до Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області.

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Автор: Катерина Шварц