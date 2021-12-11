Чоловік не зміг підтвердити мету своєї поїздки. Його відправили до Ташкенту зворотнім рейсом.

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили до України громадянина Узбекистану, який прилетів у одязі з російською символікою.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, через вбрання пасажира рейсу з Ташкенту прикордонники звернули на нього особливу увагу.

Зокрема, на одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни-агресора та написи "Russian national team".

"Громадянина Узбекистану запросили у службове приміщення для проведення поглибленої перевірки, під час якої він сам зрозумів, що вбрався не зовсім відповідно та вибачився перед усіма українцями. Та це не допомогло іноземцю перетнути український кордон, бо під час прикордонного контролю з’ясувалося, що він не може підтвердити мету своєї поїздки", - розповіли у ДПСУ.

Читайте такожВ Одесі викрили call-центри, працівники яких ошукували іноземцівЧоловік повідомив, що планував придбати в Україні трактор для свого сільського господарства, але під час опитування не зміг зрозуміло розповісти ні про свою ферму, ні про те, у кого і який трактор хоче купити.

"При цьому мандрівник не мав з собою грошей не те що на покупку сільгосптехніки, а й навіть на бронювання готелю, а місткість його багажу значно перевищувала заявлений термін перебування в Україні", - пояснили прикордонники.

Іноземця відправили до Ташкенту зворотнім рейсом.

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Автор: Антоніна Доломанжи