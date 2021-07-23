Педофілу загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Доцент кафедри одного з вишів Києва розбещував 12-річну внучку своєю знайомою. Правоохоронці затримали педофіла.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 54-річний чоловік познайомився з 12-річною дівчинкою під час відпочинку на Русанівському пляжі. Він випитав номер мобільного телефону дитини, і листувався з дівчинкою в месенджері.

"Шляхом переконань і обіцянок, чоловік неодноразово умисно використовував у листуванні дії сексуального характеру, які полягали в пересиланні малолітній фото і відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото і відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", - йдеться в повідомленні.

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Чоловік переконав дівчинку, що їх спілкування повинно залишатися таємницею, а також пригрозив, що у неї віднімуть телефон і покарають, якщо вона комусь скаже. Через якийсь час дівчинка розповіла про все мамі, яка відразу ж звернулася в поліцію

Педофілу загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 липня в Києві втік з-під варти зловмисник, підозрюваний у зґвалтуванні. Назавтра втікача вдалося затримати. Він просидів у трубі.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості з боку працівників Подільського управління поліції, з якого вчора втік педофіл.

Автор: Анастасія Горбачова