В однієї із загиблих внаслідок дорожньої транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вранці на Окружній дорозі в Києві, залишилися двоє маленьких дітей.
Про це повідомляє Апостроф TV.
23-річного чоловіка, який перебував за кермом таксі, затримали. Драгер показав, що алкоголю в крові водія не було. За однією з версій, чоловік заснув, коли їхав з робочої зміни.
Внаслідок аварії 41-річна жінка загинула на місці. Ще одна жінка померла в кареті швидкої допомоги, їй було 60 років.
За словами чоловіка загиблої літньої жінки, вона працювала вчителькою і чекала транспорт, щоб дістатися на роботу.
Знайомий іншої померлої жінки розповів, що її чоловік працює на пошті. Без мами залишилися двоє маленьких дітей.
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Повідомлялося, що аварію спричинив таксист Uber, саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск.
За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.
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