/ фото Киев Сейчас
У Києві на вулиці Жилянській сталася ДТП, через що рух вулицею повністю зупинився.
Про це повідомляє "Киев Сейчас".
В аварію очевидно потрапила фура, яка перекрила майже всю дорогу. Через це рух вулицею повністю заблоковано, що підтверджує сервіс карт із заторами.
Фото google maps
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