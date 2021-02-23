В аварію потрапила фура, яка перекрила майже всю дорогу.

У Києві на вулиці Жилянській сталася ДТП, через що рух вулицею повністю зупинився.

Про це повідомляє "Киев Сейчас".

В аварію очевидно потрапила фура, яка перекрила майже всю дорогу. Через це рух вулицею повністю заблоковано, що підтверджує сервіс карт із заторами.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора