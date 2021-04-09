На Київщині водій Kia Sorento заснув за кермом і здійснив наїзд на відбійник.
Читайте такожВ Одесі жінка вдарила 10-річну доньку розпеченою сковородоюПро це повідомляють у патрульній поліції Києва.
На початку 4-ї ранку патрульним повідомили про ДТП з потерпілими на 21 км автодороги Київ - Чоп, в напрямку столиці.
За попередньою інформацією, 27 річний водій Kia Sorento, ймовірно, заснув за кермом та здійснив наїзд на металевий відбійник в районі села Стоянка.
Внаслідок автопригоди 23-річний пасажир позашляховика отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Вас також можуть зацікавити новини
- На Житомирщині поліцейський на смерть збив людину та втік з місця ДТП
- У Львові водій BMW X5 на смерть збив кур'єрку Glovo на скутері (фото)
- Винуватець резонансної ДТП у Харкові із двома загиблими отримав 9 років в'язниці
- На Житомирщині нетверезий водій збив пішохода і залишив його помирати
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram