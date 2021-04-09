За попередньою інформацією, водій Kia Sorento, ймовірно, заснув за кермом.

На Київщині водій Kia Sorento заснув за кермом і здійснив наїзд на відбійник.

Читайте такожВ Одесі жінка вдарила 10-річну доньку розпеченою сковородоюПро це повідомляють у патрульній поліції Києва.

На початку 4-ї ранку патрульним повідомили про ДТП з потерпілими на 21 км автодороги Київ - Чоп, в напрямку столиці.

За попередньою інформацією, 27 річний водій Kia Sorento, ймовірно, заснув за кермом та здійснив наїзд на металевий відбійник в районі села Стоянка.

Внаслідок автопригоди 23-річний пасажир позашляховика отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

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Автор: Людмила Жерновська