Аналогічні суми виплат, за даними видання, і у інших постраждалих, з якими зв'язалися журналісти.

Олена Зайцева, яка відбуває 10-річний термін позбавлення волі за скоєння смертельної ДТП в Харкові в жовтні 2017 року, виплачує одній з родичок загиблої 24 гривні компенсації. Від іншого винуватця аварії, Геннадія Дронова, не надходить взагалі ніяких виплат.

Про це "Сегодня" розповіла Тіна Шевцова, сестра загиблої Ніни Кобесової.

За її словами, гроші приходили двічі.

"З боку Дронова зовсім ніяких виплат. Ну, від Зайцевої з Покровського приходить... Одного разу, мабуть, 24 гривні прийшло. Другий раз - приблизно так само", - зазначила Шевцова.

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Аналогічні суми виплат, за даними видання, і у інших постраждалих, з якими зв'язалися журналісти.

У Міністерстві юстиції журналістам відмовилися пояснити причину такої низької компенсації, пославшись на заборону з боку засуджених.

Також там зазначили, що Зайцева відбуває покарання у Покровському виправному центрі у Дніпропетровській області, а Дронов – у колонії на Полтавщині.

Смертельна ДТП у Харкові: що відомо

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова сталось зіткнення «Лексусу» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. Внаслідок ДТП на місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років кожному з позбавленням права керувати автомобільними засобами на три роки.

У квітні 2020 року Верховний суд України залишив без змін вирок суду першої інстанції.

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Автор: Денис Прядко