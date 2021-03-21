Моторошна ДТП біля зоопарку в Києві: BMW протаранив машину аварійної служби (відео)

За попередньою інформацією, дівчина, яка була за кермом BMW, у критичному стані.

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