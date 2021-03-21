У ДТП біля Київського зоопарку постраждали, за попередньою інформацією, чотири людини / фото dtp.kiev.ua

Читайте такожУ Харкові чоловік забив до смерті власну мамуВажка аварія з постраждалими сталася на проспекті Перемоги, 34, біля Київського зоопарку.

За інформацією dtp.kiev.ua, BMW на високій швидкості врізався в автомобіль аварійної служби.

"Дівчина-водій автомобіля BMW у критичному стані, передній пасажир у важкому, двоє пасажирів, які сиділи позаду, середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Проспект на ділянці аварії перекрили.

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Автор: Катерина Комолова