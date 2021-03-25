До медиків за допомогою звернулися 6 пасажирів та водій маршрутного таксі.

У Луцьку внаслідок зіткнення маршрутного таксі з вантажівкою постраждали семеро людей.

Читайте такожНа Харківщині дитина втопилася, рятуючи собакуЯк повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області, автопригода сталася сьогодні о 12:30 по вулиці Ківерцівській.

«Зіткнулися маршрутне таксі «Богдан» та вантажівка «ЗІЛ» з причіпом. За допомогою до медиків звернулися 6 пасажирів та водій маршрутного таксі», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття за фактом ДТП кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди. Триває перевірка.

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Автор: Світлана Макринська