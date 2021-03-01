ДТП на Видубичах / скріншот відео
У Києві сталася смертельна ДТП - поблизу зі станцією метро "Видубичі" легковик збив чоловіка, що намагався перебігти дорогу.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
Як уточнюється у коментарях, аварія сталася неподалік підземного переходу.
"На жаль, потрапив під автомобіль Toyota. Лікарі вже нічим допомогти не змогли", - йдеться в публікації.
У коментарях під нею розгорілася дискусія щодо ймовірного винуватця аварії. Багато хто поклав вину на пішохода, дехто припустив, що винен водій, оскільки нібито перевищив швидкість руху.
скріншот відео
скріншот відео
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