Лікарі не змогли врятувати пішохода, від отриманих травм він помер.

У Києві сталася смертельна ДТП - поблизу зі станцією метро "Видубичі" легковик збив чоловіка, що намагався перебігти дорогу.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

Як уточнюється у коментарях, аварія сталася неподалік підземного переходу.

"На жаль, потрапив під автомобіль Toyota. Лікарі вже нічим допомогти не змогли", - йдеться в публікації.

У коментарях під нею розгорілася дискусія щодо ймовірного винуватця аварії. Багато хто поклав вину на пішохода, дехто припустив, що винен водій, оскільки нібито перевищив швидкість руху.

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Автор: УНІАН