Ймовірний винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В поліції розкрили подробиці нічної ДТП в Деснянському районі столиці, яка забрала життя двох людей. Влаштував її, за попередніми даними, п'яний водій.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова.

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"Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись по проїжджій частині не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем "Шкода", який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження та пасажирка померли на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

Драгер показав у водія наявність алкоголю в крові. Чоловіка 1992 року народження затримали.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами. Винуватцю ДТП загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Автор: Юрій Годован