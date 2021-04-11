Трамвай розвернуло поперек трамвайного полотна, і він частково "вискочив" на дорогу.

Сьогодні в Одесі трамвай зійшов з рейок і зіштовхнувся з автомобілем.

Як повідомили журналістам у прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", інцидент стався вранці на вулиці Люстдорфська дорога.

Вагон маршруту №13, який рухався в напрямку 3-ї станції Люстдорфської дороги, з'їхав першим візком з рейок і "зачепив" автомобіль Toyota.

"Внаслідок зіткнення постраждалих немає, транспортні засоби дістали механічні пошкодження. Причина ДТП - перевищення швидкості водієм трамвая. Щодо нього буде проведено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, коли вагон зійшов з рейок, його розвернуло поперек трамвайного полотна, і він частково «вискочив» на дорогу, якою пересувалася згадана іномарка.

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Через аварію трамвай заблокував рух низки маршрутів, які з'єднують Київський район міста з центром.

Як уточнили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталося близько 11:30 години. За попередньою інформацією, під час руху трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з Toyota, яку від удару відкинуло на автомобіль Volkswagen.

"В результаті події в лікарню доставлена пасажир автомобіля Toyota", - повідомили в поліції.

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Автор: Лариса Козова