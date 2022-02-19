Правоохоронці зазначили, що винуватець смертельної ДТП часто залишався без нагляду батьків.

Правоохоронці пред'явили підозру батькам 16-річного Миколи Харківського, який у жовтні 2021 року влаштував смертельну ДТП. Їх підозрюють у невиконанні обов'язків по догляду за дитиною.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, з листопада 2019 року по жовтень 2021 року 16-річний підліток скоїв кілька адміністративних та кримінальних правопорушень. При цьому його батьки не відреагували на рішення суду.

Повідомляється, що його мати постійно їздила за кордон, в результаті чого підліток залишався без нагляду.

За даним фактом батькам хлопця повідомили підозру за статтею 166 "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною" Кримінального кодексу України. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Моторошна ДТП за участю 16-річного мажора Миколи Харківського

26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості влетів у Chevrolet Aveo. В результаті аварії 58 - річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двох юнаків 19 років і 16-річну дівчину з важкими травмами госпіталізували.

Водія Infiniti затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

В ході досудового розслідування було проведено кілька експертиз, які, зокрема, підтверджують факт осудності Харківського, а також те, що саме він перебував за кермом Infiniti. Крім того, встановлена швидкість руху цього авто на момент ДТП - 180 км/год.

Водієві Infiniti загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

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