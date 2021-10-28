Сьогодні Миколі Харківському обирають запобіжний захід.

У Київському райсуді міста Харкова сьогодні вирішують питання обрання запобіжного заходу 16-річному водієві Infiniti Миколі Харківському, який вчинив смертельну ДТП у ніч на 27 жовтня.

Засідання розпочалося о 10:00. У залу суду вже прибула адвокатка затриманого, привезли і самого підлітка.

Як пише видання Сьогодні, територію біля будівлі суду посилили охороною. Уранці, 28 жовтня, прибув загін поліцейських зі спецтранспортом та бригада вибухотехніків.

Тим часом захисниця Миколи Харківського вже заявила, що проситиме суддів відпустити.

За її словами, у хлопця – рана голови після аварії, однак ніхто його досі не прооперував. Якщо у суді доведуть, що підліток справді був за кермом, затриманий, стверджує адвокатка, готовий нести "повну відповідальність".

Микола Харківський влаштував страшну ДТП у Харкові

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti на шаленій швидкості пролетів на червоний сигнал світлофора і зіткнувся з іншим авто. В результаті аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами доставлені до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, на водія Infiniti вже складалися матеріали про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена за ч.2 ст. 126 КУпАП (керування без водійського посвідчення) та ч. 1 ст. 122 КУпАП (перевищення швидкості).

Нацполіція повідомила, що причетний до скоєння смертельної ДТП у Харкові 16-річний водій Infiniti в момент трагедії не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Автор: Яна Ставська