Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу внесено відразу після рішення ВРП.

Прокуратура вже внесла клопотання про обрання запобіжного заходу судді Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця - 22-річного Вадима Бондаренко. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

"У зв’язку з цим, Київською міською прокуратурою увечері 27 травня до Печерського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Відео дня

ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Тандира.

Резонансна ДТП у Києві з суддею - що відомо

У ніч з 25 на 26 травня суддя Олексій Тандир на "Лексусі" збив на блокпосту нацгвардійця. Військовослужбовець встановлював загороджувальні елементи. Від отриманих травм він загинув на місці.

Ймовірно, що голова Макарівського райсуду Київської області був напідпитку.

За клопотанням прокуратури у судді Тандира примусово відібрали біологічні зразки.

Напередоні увечері, 26 травня, тандиру повідомили про підозру.

Сьогодні, 27 травня, Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Тандира, таким чином задовольнивши подання заступника Генерального прокурора.

Вас також можуть зацікавити новини: