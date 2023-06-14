Причиною інциденту став пустий дитячий наплічник, який роздратував двох пасажирів.

У львівській маршрутці жорстоко побили дітей. Причиною бійки став дитячий наплічник.

Як повідомила родичка постраждалої дитини Вікторія Миськів, інцидент трапився у п'ятницю, 9 червня, у маршрутці, що курсувала автобусним маршрутом №61.

Одній з пасажирок не сподобалось, що хлопчик мав наплічник. За словами Вікторії, дитина стояла далеко від невдоволеної жінки, а наплічник був невеличким та пустим, отже не заважав їй. Через обурення жінки хлопчик відійшов подалі, але у конфлікт втрутився інший пасажир.

"Ось цей мужлан почав душити цього хлопчика 14 років і бив кулаком в живіт, дівчата заступились за цього хлопчину, і через це ще їх побили. В дівчини гематома над оком! Це просто жах", - розповідає Вікторія.

На відео інциденту видно, як дорослий чоловік почав стискати шию хлопчика своїми руками, при цьому інші пасажири спостерігали. За дитину заступилися дві дівчини. Втім, на них накинулася та сама жінка, що й почала конфлікт.

Наразі справою займається поліція. Жінку та чоловіка вже знайшли.

Інші скандали у маршрутках

Нещодавно у Києві військового вигнали з маршрутки через балаклаву і "спортивки". Пасажири за нього заступилися.

Водночас у львівських Telegram-каналах з'явилося відео з жінкою, яка влаштувала скандал у маршрутці. Вона заявила, що підтримує РФ. Після цього її виштовхали на вулицю, проте вона продовжувала сваритись. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за публічні висловлювання місцевої жительки на користь ворога.

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