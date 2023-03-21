Думки щодо обставин конфлікту у мережі розійшлись.

Військового вигнали з київської маршрутки, пасажири за нього заступилися.

Відео конфлікту опублікували у Facebook. Зауважується, що суперечка між пасажирами і водієм сталась у салоні 508-ї маршрутки. Громадяни нарікали, що водій вигнав військового з транспорту, який претендував на безкоштовний проїзд.

"Шановні українці, помилуйтеся. Ось цей чорт, ця ось гнида, бл*ть, вигнав солдата з маршрутки", - сказав один з пасажирів. На що водій відповів: "Ви бачили, що це солдат?" Автор відео додав: "Позивний, шеврони ЗСУ…. Оця гнида вигнала солдата, не повезла у маршрутці".

Відео дня

Думки щодо обставин конфлікту у мережі розійшлись. Хтось заступався за військового, інші вимагали пояснень.

Проте, як пише ТСН з посиланням на коментар компанії-перевізника "Універсал-Транс", військовий був у балаклаві і водій подумав, що це жарт.

"До маршрутки зайшов молодий чоловік у військовій куртці, спортивних штанах та в балаклаві на голові – обличчя не було видно. Він показав водієві документ на листку паперу з фото. Наш водій подивився на людину в балаклаві і попросив показати військовий квиток. Водій вважає, що хлопець просто хотів пожартувати, бо після прохання показати військовий квиток одразу вийшов із маршрутки. В салоні почали кричати, що військового вигнали. Якийсь чоловік зняв це відео, виклав у Мережу і на водія посипалися звинувачення", - розповів директор підприємства Сергій Криворучко.

Сама компанія теж сприйняла інцидент за жарт невідомого молодика, оскільки військовий "не ходив би містом" у такому вигляді.

"Наш водій з ним нормально розмовляв, не сварився, не ображав, не виганяв з маршрутки. Просто сказав – покажи військовий квиток і їдь собі. На водія ніколи не було нарікань, він давно працює на маршруті і з повагою ставиться до наших воїнів. Перевозить пільговиків при пред’явленню посвідчення. Та й військових возить безкоштовно, коли вони у формі або показують відповідний документ", - пояснив Криворучко.

Карати водія маршрутки не будуть, оскільки, на думку перевізника, чоловік нічого лихого не зробив.

Гучні скандали в Україні – останні новини

Нещодавно мережу збурило відео, на якому жінка просить представників одного зі столичних спортклубів пустити у душ закладу військових, які їдуть у зону бойових дій.

У скандал, цього разу сексистський, вляпався й український співак Іво Бобул. В інтерв'ю блогерці Еммі Антонюк він назвав усіх жінок "меркантильними", а потім перейшов й на особисті образи.

А ось учасниця програми "СуперМама" та переможниця проекту "Від пацанки до панянки" Ірина Слюнько потрапила в мовний скандал.

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