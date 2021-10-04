Жінку звинувачують у тому, що вона залишила доньку в небезпеці, що спричинило її смерть.

Слідчі розпочали кримінальне провадження щодо матері дівчинки, яка напередодні померла на Закарпатті через побої, нанесених їй вітчимом.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Жінку звинувачують в тому, що в момент скандалу вона перебувала вдома і знала про стан своєї дитини, але не зробила жодних дій задля її захисту або порятунку.

Фактично вона залишила дівчинку наодинці в небезпечному для її життя стані.

"Слідчі відкрили за даним фактом ще одне кримінальне провадження за ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини. Саме в рамках цього провадження буде дана правова оцінка діям матері", - зазначили правоохоронці.

Читайте такожРізня та підпал: розкрито подробиці вбивства матері та дитини у Житомирі (відео)Варто зазначити, що дана санкція передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Тим часом вітчим дівчинки залишається в ІТТ за звинуваченням в умисному вбивстві названої доньки. Трагедія трапилася в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району - ввечері 2 жовтня нетверезий чоловік побив свою 10-річну падчерку, а вранці наступного дня він виявив дитину на ліжку без ознак життя. Розслідування події триває.

Як вже повідомляв УНІАН, у Харківській області завершили досудове розслідування у справі про вбивство 6-річної Мирослави Третяк з смт Старий Салтів, що сталося в липні цього року.

Автор: Станіслав Кожемякін