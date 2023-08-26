У авіакатастрофі загинули три пілоти.

Командувач Повітряними силами Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук відреагував на авіакатастрофу в Житомирській області.

"Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині... Неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини!" - зазначив він.

При цьому Олещук звернувся до родичів загиблих: "Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття".

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"Пілоти пішли у вічний політ та завжди будуть жити в наших серцях! Тримаємося!" - додав Олещук.

Авіакатастрофа у Житомирській області

Як писав УНІАН, ввечері 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойових літаки L-39, загинули троє пілотів.

У Повітряних силах підтвердили факт авіакатстрофи, і що в ній загинув Джус - пілот 40-ї бригади тактичної авіації:

"Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болісна і непоправна втрата для всіх нас. Просимо обережно і з розумінням ставитися до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм".

Державне бюро розслідувань початок розслідування обставин авіакатастрофи.

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