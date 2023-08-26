Командувач Повітряними силами Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук відреагував на авіакатастрофу в Житомирській області.
"Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині... Неможливо передати, який біль відчуваєш у такі хвилини!" - зазначив він.
При цьому Олещук звернувся до родичів загиблих: "Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття".
"Пілоти пішли у вічний політ та завжди будуть жити в наших серцях! Тримаємося!" - додав Олещук.
Авіакатастрофа у Житомирській області
Як писав УНІАН, ввечері 25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойових літаки L-39, загинули троє пілотів.
У Повітряних силах підтвердили факт авіакатстрофи, і що в ній загинув Джус - пілот 40-ї бригади тактичної авіації:
"Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Це болісна і непоправна втрата для всіх нас. Просимо обережно і з розумінням ставитися до термінів оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм".
Державне бюро розслідувань початок розслідування обставин авіакатастрофи.