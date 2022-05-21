Крики жінки почули сусіди і викликали поліцію.

У суботу, 21 травня, українець, який отримав притулок у Туреччині, ножем убив двох дітей і поранив дружину в одному з готелів в Аланії в районі Анталії.

Про це повідомляє турецька щоденна газета Сumhuriyet.

За інформацією журналістів, все сталося в аппарт-готелі в Аланії. Імовірно, подружжя сварилося і під час конфлікту 38-річний українець напав на дружину з ножем, поранив її і зарізав своїх дітей - дівчинку шести років і сина, якому було чотири роки.

Крики жінки почули сусіди і викликали поліцію.

"Прибулі за адресою наряди поліції виявили чоловіка, що сидів поруч з тілами пораненої дружини і дітей. Він був узятий під варту", - йдеться в повідомленні.

У матеріалі не вказуються імена учасників подій, проте є їх ініціали: у чоловіка – O. N., у жінки – Y. N. Діти названі як N і K.

За даними видання Newsroom, підозрюваним може бути екс-депутат Харківської міськради Олексій Навроцький (був обраний в 2015 р.). У 2009-2014 рр. працював помічником народного депутата України. На сайті Харківського національного університету ім. Каразіна значиться як проректор з науково-педагогічної роботи. Доктор юридичних наук.

Нагадаємо, в Росії п'яний брат на 9 травня зарізав сестру через відмову від акції "Безсмертний полк".

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