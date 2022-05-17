Жінка заявила, що її батько не гідний таких почестей, що і стало причиною вбивства.

Росіянин зарізав сестру, тому що вона відмовилася йти на акцію "Безсмертний полк". Трагедія сталася в одному з сіл Іркутської області Російської Федерації.

Про це пише російське пропагандистське видання "Тайга. Інфо".

За даними слідства, 9 травня до сестри та брата прийшла в гості племінниця. Родичі були напідпитку й між ними розгорівся скандал через нагороду батька, яка зникла.

"Вони ніяк не могли вирішити, кому будинок повинен належати. Під час сварки брат також дорікнув сестру в тому, що вона відмовилася брати участь в акції "Безсмертний полк", організованій в цей день в їхньому селі. Жителі проходили з портретами своїх родичів, які воювали за часів ВВВ. У відповідь на докір вона сказала, що не стала цього робити, оскільки батько не заслужив цих почестей, що сильно обурило брата", - йдеться в повідомленні.

Родичі продовжили випивати. У якийсь момент жінка пішла спати, а її брат встромив ніж їй в груди, коли вона вже заснула. Постраждала померла від отриманих травм.

Підозрюваний визнав свою провину, але заявив, що винен алкоголь.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Новосибірську 14 травня пройшов перший в Росії конкурс оформлення місць поховання. Три команди з Севастополя, Омська і Новосибірська повинні були за одну годину прикрасити місце поховання за допомогою плиток, живих і штучних квітів і багато чого іншого. Журі конкурсу оцінювали як технологію, так і дизайн. У конкурсі виграла команда з Омська - їм подарували 20 тисяч рублів.

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