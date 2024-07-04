Орієнтовна площа пожежі наразі складає 500 кв м, вогнеборці працюють на місці.

У Києві нова пожежа. На Подолі горять складські приміщення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в м. Київ.

"О 15.43 надійшло повідомлення, що сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі з розповсюдженням на сусідні склади. Площа пожежі наразі – 500 кв м. Рятувальники працюють по підвищеному рангу виклику", - повідомив представник рятувального відомства.

Він зазначив, що причини пожежі встанолюватимуть правоохоронці.

У мережах ширяться відео зі стовбом чорного диму, який видно з різних районів столиці.

Спека і пожежна небезпека в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні липень почався з дуже спекотних днів. Синоптик Ігор Кібальчич попередив вчора, що до кінця тижня в Україні збережеться спекотна погода, а у четвер у низці областей розігріє майже до +40°.

За його словами, у четвер температура повітря в західних та північних областях вночі +13…+20 °С, вдень +23…+28 °С; у центральних, південних та східних регіонах вночі +18...+23 °С, вдень +33...+39 °С. При цьому, вдень лише місцями в Україні можливі локальні дощі, в окремих пунктах можливі шквали 17-22 м/с.

В Укргідрометцентрі сказали, що Україна цього тижня буде однією з найспекотніших країн в Європі. Це пояснюють надходженням повітря з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Нині температури в Україні можна буде порівняти із Середземноморськими.

При цьому у ДСНС попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

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