Екс-керівника територіального органу Державної регуляторної служби України судитимуть за вимагання хабаря за призначення на посаду. Чиновник "продавав" місце у підприємстві за 50 тисяч доларів.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Як йдеться у повідомленні, обвинувачений намагався заволодіти 50 тис. доларів США нібито за призначення громадянина на керівну посаду в підприємстві. Пізніше за 10 тис. доларів США він обіцяв цьому ж громадянину вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, щодо призначення його на іншу посаду до одного з міністерств.
Під час одержання коштів підозрюваного затримали правоохоронці.
Читайте такожСБУ затримала екс-бойовика "Русской православной армии"За фактами зловживання впливом та шахрайства (ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) правоохоронці вже скерували обвинувальний акт до суду. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління ДБР.
Раніше УНІАН вже повідомляв про чиновників, які "торгували" не посадами, а місцями на кладовищах. Посадовці Києва організували схему вимагання хабарів за виділення місць для поховання людей, вони вимагали до 50 тисяч доларів.
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