На очах очевидців він дістав кухонного ножа та встромив собі в живіт.

У місті Сміла на Черкащині просто посеред вулиці чоловік дістав кухонного ножа та встромив собі в живіт.

Про це в п'ятницю, 17 вересня, повідомили в патрульній поліції області.

Поруч із чоловіком опинився правоохоронець, який саме проводив у місті свій вихідний.

"Поліцейський Олександр Битяк саме перебував на вихідному в місті Сміла. Там він став очевидцем того, як чоловік дістав кухонного ножа посеред вулиці та встромив собі в живіт. Поліцейський одразу кинувся на допомогу, але громадянин дістав ножа та почав розмахувати ним", - йдеться в повідомленні.

Однак Битяк, як з'ясувалося, був не єдиним правоохоронцем на місці.

"Спільно з іншим очевидцем події, який виявився також поліцейським, інспектору вдалося затримати чоловіка та викликати медиків. Наразі врятованого прооперували, загрози його життю нема", - інформують у поліції.

Про те, що спонукало чоловіка до спроби самогубства, не повідомляється.

Читайте такожЧоловік відкрив вогонь "по прибульцях" з вікна готелюРаніше під час чергування на центральному міському пляжі в місті Сміла співробітниця Держслужби з надзвичайних ситуацій та керівник комунальної водолазної пошукової групи повернули до життя відпочивальницю, яка тонула.

А в Харкові підсудний намагався зробити собі "харакірі" просто в залі суду.

Що таке харакірі

Харакірі або сепуку - це японське ритуальне самогубство шляхом розрізання живота мечем. Воно відбувалося або за вироком як покарання, або добровільно, наприклад, коли було порушено честь воїна.

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Автор: Катерина Комолова