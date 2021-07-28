Літня жінка плавала в Тясмині, коли раптово почала тонути.

В Черкаській області рятувальники повернули до життя жінку, яка ледь не потонула на річці Тясмин.

Про це повідомили у Facebook-групі "Рятувальна станція Сміла".

Інцидент стався ввечері 27 липня. Під час чергування на центральному міському пляжі в місті Сміла співробітниця Держслужби з надзвичайних ситуацій помітила відпочивальницю, що тонула.

Читайте такожВ Одесі чотири години пролежало на пляжі серед відпочивальників-ЗМІ (відео)Нею виявилася 73-річна жінка. Коли її доставили на берег, Керівник комунальної водолазної пошукової групи Віктор Терновцев реанімував потопельницю і протягом декількох хвилин її повернули до життя.

Процес порятунку купальниці потрапив на відео. Не рекомендується до перегляду людям із вразливою психікою:

Як стверджує рятувальник, він не був упевнений в тому, що врятувати жінку вдасться. Після цього її госпіталізували — в лікарні у неї діагностували інсульт.

Нагадаємо, на курорті в Одеській області на берег викинуло мертвого чоловіка, який разом з 13-річним сином купався в морі.

А от минулого тижня в столиці стався курйоз, який закінчився щасливо - "потонула" жінка сама з'явилася рятувальникам, які її шукали.

Автор: Станислав Кожемякин