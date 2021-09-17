Троє неповнолітніх віком 16 і 17 років напали в Ізюмі Харківської області на чоловіка на дитячому майданчику.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Харківщини.
Правоохоронців на місце події близько 20:30 викликав сам 47-річний потерпілий.
Як встановили поліцейські, група підлітків гуляла на дитячому майданчику, де в той час гралися інші діти. Помітивши на галявині дорослого, який якраз читав книжку, вони підійшли до нього і скоїли напад.
Читайте такожВ Україну намагалися ввезти 44 кілограми індійських скарбів (фото)Найстарший з компанії 17-річний хлопець спричинив потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Інші діти після побаченого з майданчика повтікали.
Нападникам повідомили про підозру за статтями про хуліганство. Неповнолітнім загрожує 4 роки позбавлення волі. 17-річному нападнику повідомили про підозру про умисне заподіяння травм середньої тяжкості.
Досудове розслідування триває.
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