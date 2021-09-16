Підозрювану у вбивстві на Черкащині затримали й відправили в ізолятор.

У місті Сміла Черкаської області жінка зарізала подругу. Тіло жінки з ножовим пораненням знайшли у вівторок, 14 вересня.

До вбивства подруги разом випивали у компанії двох чоловіків, йдеться на сайті Головного управлінні Нацполіції на Черкащині.

Правоохоронці з’ясували, що між жінками під час застілля на фоні ревнощів розгорівся конфлікт, який призвів до вбивства.

"…Одна з подруг вдарила суперницю ножем. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла", – додали у відомстві.

Читайте такожПід Черкасами малолітній підірвався на снаряді й загинув (фото, відео)В Нацполіції зазначили, що зловмисниця затримана відразу після вбивства й зізналася у скоєному. Підозрювану відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Копи відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. За вбивство однієї особи в нашій країні загрожує до 15 років тюрми.

Раніше в Україні не одне вбивство вчинили через ревнощі. Страшний злочин вчинено наприкінці серпня у Вінниці – в одній з квартир знайшли мертвою 20-річну дівчину, на її тілі нарахували 30 ножових поранень. Можливого зловмисника знайшли повішеним.

ЗМІ дізналися, що вбита дівчина й можливий вбивця були у стосунках. За відомостями журналістів, чоловік міг вбити дівчину через ревнощі.

Автор: Екатерина Присяжнюк