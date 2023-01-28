Рятувальники за допомогою спеціального інструмента вивільнили руку хлопчика.

На Херсонщині рятувальники допомогли хлопчику вивільнити руку з дупла дерева.

Як повідомила у Facebook Державна служба з надзвичайних ситуацій, на номер Служби порятунку міста Херсон надійшло повідомлення про те, що в селі Широка Балка потребує допомоги дитина.

"Як з’ясувалось, 9-річний хлопчик збирав кошти і свої накопичення вирішив сховати в дуплі дерева. Він просунув руку у щілину, але назад її дістати вже не зміг. Всі спроби були марними, рука почала набрякати", - розповіли в ДСНС.

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Зазначається, що рятувальники за допомогою спеціального інструмента вивільнили руку хлопчика.

"На щастя, він не травмувався, але пообіцяв кошти тримати в більш безпечному місці", - повідомили у ДСНС.

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