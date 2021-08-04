Конфлікт виник у розважальному закладі.

У місті Васильків поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у натовпі. Він випадково поранив своїх батьків.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київської області.

Так, під час відпочинку в нічному закладі між двома молодиками виник конфлікт. Один з них зателефонував своїм батькам та брату і повідомив, що його ображають.

Родичі хлопця приїхали та почали з’ясовувати відносини. Один із гостей схопив газовий балончик та використав його в сторону брата ображеного хлопця.

Читайте такожВ Одесі знайшли автомобіль, на якому втік кілер, який застрелив чоловіка - соцмережіПісля цього 27-річний чоловік взяв з автомобіля пістолет та почав стріляти у натовп.

Внаслідок стрільби поранення отримали батьки хулігана та ще двоє присутніх.

Зброю у зловмисника вилучили та направили на експертизу. Його самого затримали.

Слідчі за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Людмила Жерновська