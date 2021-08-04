У місті Васильків поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у натовпі. Він випадково поранив своїх батьків.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Київської області.
Так, під час відпочинку в нічному закладі між двома молодиками виник конфлікт. Один з них зателефонував своїм батькам та брату і повідомив, що його ображають.
Родичі хлопця приїхали та почали з’ясовувати відносини. Один із гостей схопив газовий балончик та використав його в сторону брата ображеного хлопця.
Читайте такожВ Одесі знайшли автомобіль, на якому втік кілер, який застрелив чоловіка - соцмережіПісля цього 27-річний чоловік взяв з автомобіля пістолет та почав стріляти у натовп.
Внаслідок стрільби поранення отримали батьки хулігана та ще двоє присутніх.
Зброю у зловмисника вилучили та направили на експертизу. Його самого затримали.
Слідчі за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.