Чоловік попросив вибачення у мешканців Одеси за стрілянину посеред дороги під час весілля.

З'явилося відео, на якому чоловік, який нібито влаштував стрілянину з автомата в передмісті Одеси, кається у скоєному.

Короткий запис опублікований в Telegram-каналі Xydessa.

"Я, Крамаренко Кирило Ігорович, прошу вибачення у мешканців міста Одеси за свою неналежну поведінку. Я щиро каюся і надалі зобов'язуюся більше не виконувати таких вчинків", - сказав він.

Стрілянина в Одесі сьогодні - що сталося

У селі Фонтанка під Одесою чоловік відкрив посеред вулиці вогонь з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, деякі влаштували на завантаженій дорозі дрифт.

Пізніше спецпризначенці зі стріляниною затримали учасників святкової церемонії.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, в ресторан "Море", де представники чеченської діаспори відзначали зі стріляниною весілля, увірвалися озброєні правоохоронці і затримали кількох чоловіків. Їх "поклали обличчям вниз на асфальт" і наділи на них наручники.

Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех, особу чоловіка, який влаштував стрілянину, встановлено.

Відео "весілля", тим часом розійшлося по соцмережах і одеським Telegram-каналах. В описі до відео стверджується, що стрілянину влаштували чеченці.

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Автор: Денис Прядко