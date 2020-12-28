У житловому будинку на Дорогожичах у Києві виявили два трупи.
Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
За однією версією, тіла були знайдені у квартирі, а за іншою - в підвалі житлового будинку.
"Два трупи в Києві на Дорогожичах: витягли з однієї з квартир, потім сказали, що з підвалу", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що тіла лежали у дворі житлового будинку на вулиці Щусєва 12/21 - вони не були обгороджені, і їх фотографували неповнолітні.
Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім
З'ясувалося, що двоє чоловіків чотири тижні прожили з тілом померлого приятеля. А після цього один з них помер.
"Коли помер другий, через чотири дні родичка забила тривогу і зорієнтувала поліцію на сумну квартиру", - наголошується в повідомленні.
За інформацією ЗМІ, явних ознак насильницької смерті на тілах немає. Друга людина померла, ймовірно, отруївшись неякісним алкоголем.
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