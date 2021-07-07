Інвестори звертаються до високопосадовців Кабінету Міністрів України та особисто до Президента України по допомогу у розв'язанні питання фінансування добудови ЖК "Патріотика" та "Еврика".

Інвестори банку "Аркада" проводять акцію протесту під будівлею уряду.

Про це з місця події передає кореспондент УНІАН.

Вони приїхали на автомобілях автопробігом. Наразі рух по Грушевського від Петрівської алеї до вул. Садової перекрито.

Інвестори звертаються до високопосадовців Кабінету Міністрів України та особисто до Президента України по допомогу у розв'язанні питання фінансування добудови ЖК «Патріотика» та «Еврика».

«Нам потрібна поворотна фінансова допомога Держави у розмірі 3,6 мільярда гривень. Інакше будівництво розтягнеться на довгі роки», - йдеться в анонсі акції.

Вони вимагають: надання державного поворотного фінансування для запуску повномасштабного будівництва ЖК «Патріотика», «Еврика» та «Патріотика на озерах» у вигляді викупу вільних площ за програмами забезпечення житлом держслужбовців.

Об 11:00 інвестори планують рушити колоною від Кабінету Міністрів України до Офісу Президента України на вул. Банковій, де розпочати безстроковий мітинг.

Що цьому передувало

У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада " з ринку.

Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.

3 вересня 2020 року президенту Банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня 2020 року виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк