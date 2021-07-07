 Зараз інвестори знаходяться під Кабміном / фото УНІАН/Дмитро Хилюк

Інвестори банку "Аркада" проводять акцію протесту під будівлею уряду.

Про це з місця події передає кореспондент УНІАН.

Вони приїхали на автомобілях автопробігом. Наразі рух по Грушевського від Петрівської алеї до вул. Садової перекрито.

фото УНІАН/Дмитро Хилюк

Інвестори звертаються до високопосадовців Кабінету Міністрів України та особисто до Президента України по допомогу у розв'язанні питання фінансування добудови ЖК «Патріотика» та «Еврика».

«Нам потрібна поворотна фінансова допомога Держави у розмірі 3,6 мільярда гривень. Інакше будівництво розтягнеться на довгі роки», - йдеться в анонсі акції.

фото УНІАН/Дмитро Хилюк

Вони вимагають: надання державного поворотного фінансування для запуску повномасштабного будівництва ЖК «Патріотика», «Еврика» та «Патріотика на озерах» у вигляді викупу вільних площ за програмами забезпечення житлом держслужбовців.

фото УНІАН/Дмитро Хилюк

Об 11:00 інвестори планують рушити колоною від Кабінету Міністрів України до Офісу Президента України на вул. Банковій, де розпочати безстроковий мітинг.

фото УНІАН/Дмитро Хилюк
фото УНІАН/Дмитро Хилюк

Що цьому передувало

  • У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада " з ринку.
  • Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.
  • 3 вересня 2020 року президенту Банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада".
  • Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня 2020 року виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк