Раніше суд передав в управління АРМА нерухомість його родини на понад 4 мільйонів євро.

Колишньому керівнику Одеського обласного ТЦК та СП Євгену Борисову, який під час війни обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели, після вчорашнього затримання призначили запобіжний захід.

Як повідомляється у Telegram-каналі Державного бюро розслідувань, чоловіка відправили у СІЗО з можливістю внесення застави понад 400 мільйонів гривень. Відповідне рішення суд ухвалив у четвер, 26 грудня:

"Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 402 мільйони гривень колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК та СП".

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Справа одеського військкома Борисова

Нагадаємо, Борисову інкримінують кілька злочинів - набуття активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи, неприбуття вчасно на службу та ухилення від несення обов’язків військової служби.

Вчора його затримали після виходу з СІЗО, звідки він вийшов завдяки внесенню застави у понад 39 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомили, що він планував виїхати з країни.

Борисову оголосили нову підозру - в організації службового підроблення та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

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