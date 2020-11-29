У Львові правоохоронці припинили роботу одного з міських нічних клубів, який працював під час карантину вихідного дня.
Як повідомили в прес-службі поліції Львівської області, попри обмеження в закладі перебувало приблизно сто людей без індивідуальних засобів захисту.
Читайте такожНапад з ножем на українських студентів у Польщі: підозрюваний здався поліціїНічний клуб на вулиці Петрушевича був відчинений у суботу, 28 листопада. Заклад працював за зачиненими дверима, ввійти можна було лише за попереднім записом або за дзвінком.
Правоохоронці встановили, що близько 1:00 ночі у закладі перебувало близько ста осіб – відвідувачів та працівників, усі вони були без масок.
Поліцейські припинили роботу закладу й встановили особи всіх, хто там перебував.
За фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.
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