Неадекватний водій порушував ПДР на порожній дорозі.

У Києві вночі патрульні поліцейські зупинили водія з явними ознаками наркотичного сп'яніння за кермом розбитого автомобіля Audi. У машини були затерті номери, побиті передня фара, крило, бампер та капот.

Як повідомляється на Facebook-сторінці «Київ Оперативний», авто зупинили, оскільки водій порушував правила дорожнього руху на порожній дорозі.

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«Здається, водій міг цілу теорему вивести, яка запевняла, що він тверезий, але до лікаря-нарколога їхати відмовився. Хоча і був попереджений, що це прирівнюється до визнання сп'яніння», – йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН