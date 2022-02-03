Бажаючи помститися за інший вирок, чоловік написав погрози у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду столиці.

У Києві засуджено чоловіка, який через повідомлення у соцмережі Facebook погрожував вбивством судді (ч. 1 ст. 377 КК України).

Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури.

Встановлено, що у вересні 2021 року суддя Деснянського районного суду міста Києва винесла рішення в цивільній справі про стягнення грошових коштів з 51-річного киянина за позовом Київського міського центру зайнятості.

"Бувши не згодним із рішенням судді та бажаючи їй помститися, чоловік надіслав у приватні повідомлення офіційної сторінки Деснянського районного суду міста Києва в соціальній мережі Facebook повідомлення, які містили погрози вбивством зазначеній судді", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку житла чоловіка була виявлена техніка, з якої він відправляв повідомлення з погрозами. Зазначається, що в суді обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Читайте такожЛайк, підписка, тюрма: у Білорусі ввели кримінальну відповідальність для читачів опозиційних Telegram-каналівЙого визнано винним у скоєному та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України, встановлено іспитовий строк 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Івано-Франківщині жінку оштрафували за пост про COVID-19 у Facebook. Вона поширила публікацію "На Україні американська вакцина від COVID-19 вбила 5 людей".

Вас також можуть зацікавити новини: