У поліції не виключають, що ситуація була пов'язана з реакцією на перекриття вулиць.

У Києві під час сьогоднішньої репетиції військового параду до Дня Незалежності стався ще один інцидент. В результаті було затримано озброєного чоловіка.

Як повідомляє Телеграм-канал "Київ без цензури", з натовпу глядачів вибіг озброєний чоловік. Його одразу затримали.

"На що він розраховував при такій концентрації силовиків в центрі - незрозуміло, але дуже цікаво", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-секретар Печерського управління поліції в місті Києві Оксана Тищенко, інцидент стався на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі.

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Вона підтвердила, що чоловіка затримано. На місці події працює слідчо-оперативна група. За словами Тищенко, не виключено, що ситуація була пов'язана з реакцією на перекриття вулиць. Вона підкреслила, що зараз йде з'ясування всіх обставин.

Згодом деталі інциденту розповіли в прес-службі патрульної поліції Києва. Там пояснили, що чоловік вирішив продемонструвати патрульним зброю, щоб проїхати в зону перекриття.

"Водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду. Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а тоді демонстративно, дістав предмет, схожий на зброю та перезарядив його на очах у поліцейських. Патрульні на наступному перехресті транспортний засіб зупинили, чоловіка затримали та роззброїли", - йдеться у повідомленні.

Репетиція параду в Києві

Як повідомляв УНІАН, всього заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня, під час яких з 15:30 до 01:15 планується тимчасове обмеження руху транспортних засобів по ряду вулиць. Також анонсовані траси перекриття руху транспорту під час переміщення частин військової техніки після проходження по вулиці Хрещатик і повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Крім цього, що 18, 20, 22 і 24 серпня буде призупинено функціонування парковок в центрі міста.

Автори: Юрій Годован, Надя Пришляк