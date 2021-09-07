Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Києві за підозрою у вбивстві власного чоловіка затримали його 55-річну жінку.

Деталі зухвалого злочину розповіли в прес-службі столичної поліції.

Трагедія сталася напередодні - правоохоронці отримали повідомлення про виявлення лікарями тіла 56-річного чоловіка у квартирі на вулиці Карбишева. На ньому були сліди насильницької смерті. На місці поліцейські також побачили дружину жертви, згодом було встановлено її причетність до злочину.

Як встановили слідчі, між чоловіком та дружиною виникла сварка через вживання першим алкоголю. З'ясовуючи стосунки, жінка схопила ніж і завдала кілька ударів чоловіку по тулубу та в шию. Згодом вона викликала лікарів, які констатували смерть пораненого.

"Під час обшуку ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину та інші речові докази, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз", - розповіли в столичній поліції.

Зловмисницю затримали, відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Їй вже повідомили про підозру, суд проситимуть взяти її під варту. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві жінка жорстоко покарала обранця за любов до алкоголю - вона вдарила свого обранця ногою у живіт, після чого той загинув.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Автор: Юрій Годован