Громадянин Азербайджану був довіреною особою та водієм-охоронцем свого співвітчизника, відомого в кримінальних колах Одеської області.

З України видворено іноземця, який представляв інтереси одеського «кримінального авторитета», затриманого в Одесі в грудні з викраденою з військової частини зброєю.

Читайте такожУ Києві зійшов з рейок експрес до "Борисполя"Як заявили в Національній поліції України, зловмисник був видворений з нашої країни 28 грудня, впродовж трьох років йому заборонено в'їзд до України.

Він був довіреною особою та водієм-охоронцем відомого в кримінальних колах Одеської області свого співвітчизника - громадянина Азербайджану.

«За ініціативою департаменту міграційної поліції України 34-річному громадянину Азербайджану (видвореному 28 грудня - УНІАН) скасовано дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання в Україні», - сказано в повідомленні.

Зловмисник, який виконував при «авторитеті» функції водія та охоронця, постійно брав участь у сходках «кримінальних авторитетів», організації та виконанні замовних правопорушень.

Окрім того, іноземець раніше неодноразово був фігурантом кримінальних проваджень, зокрема за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

Тільки в цьому році на нього було складено два адміністративні протоколи. Тому правоохоронці мають підстави вважати, що подальше перебування на території України цього чоловіка суперечить інтересам національної безпеки, охорони громадського порядку тощо.

Перебіг подій

У грудні в Одесі поліцейські затримали 30-річного кримінального «авторитета» (іноземця) з вогнепальною зброєю та боєприпасами, викраденими з військової частини.

Зазначалось, що зловмисник намагався впливати на криміногенну ситуацію в регіоні. Він потрапляв у поле зору правоохоронних органів і раніше, зокрема, в 2017 році. Тоді за незаконне зберігання наркотичних засобів та вогнепальної зброї Комінтернівський райсуд засудив його до трьох років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік і 3 місяці.

Однак під час перебування на випробувальному терміні чоловік скоїв хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, за що Суворовський райсуд Одеси взяв його під варту. Згодом суд змінив зловмиснику запобіжний захід на домашній арешт, що дозволило йому скоїти інші злочини.

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Автор: Лариса Козова