Родичі звинувачують у смерті дитини медиків.

У Тернопільській області через кукурудзяне зернятко померла однорічна дівчинка. Воно перекрило їй дихальні шляхи, і малятко задихнулося.

Читайте такожСім дірок у кишечнику: у Львові популярна іграшка ледь не вбила дворічну дівчинку (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Родичі впевнені, що втратили дочку через медиків, які не надали належної допомоги. Лікарі ж стверджують, що мама з тіткою самі не захотіли лікувати дитину у них і пішли.

За словами тітки дитини, в травмпункті лікарні її племінницю оглядали травматолог з гінекологом, а потім вони ще півгодини чекали на педіатра, поки дитина задихалася. Прибувши на місце, лікар оглянув дівчинку і нічого в її горлі не виявив.

За словами педіатра, сім'ї пропонували викликати «швидку допомогу», але ті відмовилися, а потім і зовсім зникли з дитиною. Тітка дівчинки підтвердила, що вони пішли з лікарні, але тільки тому що там їм не допомогли. Пізніше вони повернулися, але було вже пізно, дівчинка померла.

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Автор: УНІАН